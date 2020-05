Сообщение aeplug » 22 окт 2018 12:45

Время рендера (AE 2014.2): 15:30

(AE 2014.2): 15:30 CPU : Intel Core i7-3770K (не разогнанный)

: Intel Core i7-3770K (не разогнанный) RAM : всего 32 Гб, для After Effects 8 Гб

: всего 32 Гб, для After Effects 8 Гб Видео : GTX-670 (2 Гб)

: GTX-670 (2 Гб) Windows 7 x64 SP1

Сергей Муратов из ВК свел результаты в электронную таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWFgsr0YVLZ7jTM--r_sHibnisFuQDShUX1ojqPCGCo/edit#gid=0

А это ее оффлайн копия на всякий случай.

Зависимость скорости рендера After Effects от количества доступной памяти

https://www.youtube.com/watch?v=B2e31pUmW3c Подборка уроков и советов для ускорения работы

http://aeplug.ru/forum/viewtopic.php?t=90

С помощью этого проекта вы сможете протестировать производительность своей копиии узнать, как быстро или медленно она работает. Меня часто спрашивают "Почему тормозит After Effects?", но на самом деле After Effects очень неторопливая и медленная программа.Справедливости ради скажу, что она никогда и не предназначалась для работы в реальном времени в отличие от программ для видео-монтажа. Хотя и сама по себе, к сожалению, не может обеспечить полноценную нагрузку на ресурсы компьютера. Говорят, виной тому устаревшая архитектура ядра прямиком из 90-х, когда еще не придумали многопоточные алгоритмы и многоядерные процессоры.И тем не менее, задача After Effects - визуализировать спецэффекты любой сложности независимо от длительности рендера. Поэтому каждый кадр (а в одной секунде их может быть от 24 до 60) может просчитываться продолжительное время. При нормальной работе вы должны выделить рабочую область, дать программе команду обработать ее, и только после этого вы сможете насладиться вашей удивительной анимацией. Совсем не стоит ждать нормального воспроизведения по первому нажатию клавиши play. Это ошибочный стереотип, которым часто страдают нубы. Советую от него избавить как можно скорее, если вы решите задержаться в этой программе и, конечно, запастись терпением.Этот проект считается на моем компьютере 3-4 секунды на 1 кадр. В итоге на 10-15 секундное интро может уйти 25 минут рендера. И я думаю, что это вполне допустимо, так и работаю. Если для вас это слишком медленно, то советую вам заняться чем-нибудь другим. Например, обычным монтажомА вот мои результаты:На этом стриме мы обсуждали тестовый проект и полученные результаты.