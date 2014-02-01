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У тебя тормозит After Effects? Ты в этом уверен? Тестовый проект для проверки производительности программы

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aeplug
Санта
Санта
Сообщения: 2385
Зарегистрирован: 18 мар 2016 23:20
Откуда: С Ютуба
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У тебя тормозит After Effects? Ты в этом уверен? Тестовый проект для проверки производительности программы

Теги:
Adobe
After-Effects
render
время
проблема
проект
тесты

Сообщение aeplug » 22 окт 2018 12:45

Тестовый проект для программы After Effects.jpg
Тестовый проект для программы After Effects.jpg (42.02 КБ) 10838 просмотров
Тестовый проект для программы After Effects.jpg
Тестовый проект для программы After Effects.jpg (42.02 КБ) 10838 просмотров

С помощью этого проекта вы сможете протестировать производительность своей копии After Effects и узнать, как быстро или медленно она работает. Меня часто спрашивают "Почему тормозит After Effects?", но на самом деле After Effects очень неторопливая и медленная программа.

Справедливости ради скажу, что она никогда и не предназначалась для работы в реальном времени в отличие от программ для видео-монтажа. Хотя и сама по себе, к сожалению, не может обеспечить полноценную нагрузку на ресурсы компьютера. Говорят, виной тому устаревшая архитектура ядра прямиком из 90-х, когда еще не придумали многопоточные алгоритмы и многоядерные процессоры.
https://www.youtube.com/watch?v=25mclFOi9WM
И тем не менее, задача After Effects - визуализировать спецэффекты любой сложности независимо от длительности рендера. Поэтому каждый кадр (а в одной секунде их может быть от 24 до 60) может просчитываться продолжительное время. При нормальной работе вы должны выделить рабочую область, дать программе команду обработать ее, и только после этого вы сможете насладиться вашей удивительной анимацией. Совсем не стоит ждать нормального воспроизведения по первому нажатию клавиши play. Это ошибочный стереотип, которым часто страдают нубы. Советую от него избавить как можно скорее, если вы решите задержаться в этой программе и, конечно, запастись терпением.
Проект для After Effects СС 2014:
AEplug 226 - Тестовый проект для программы After Effects v01.zip
(44.52 КБ) 1959 скачиваний
AEplug 226 - Тестовый проект для программы After Effects v01.zip
(44.52 КБ) 1959 скачиваний

Присылайте свои результаты!
Этот проект считается на моем компьютере 3-4 секунды на 1 кадр. В итоге на 10-15 секундное интро может уйти 25 минут рендера. И я думаю, что это вполне допустимо, так и работаю. Если для вас это слишком медленно, то советую вам заняться чем-нибудь другим. Например, обычным монтажом :)

А вот мои результаты:
  • Время рендера (AE 2014.2): 15:30
  • CPU: Intel Core i7-3770K (не разогнанный)
  • RAM: всего 32 Гб, для After Effects 8 Гб
  • Видео: GTX-670 (2 Гб)
  • Windows 7 x64 SP1
Незаполненные поля, можете просто скопировать и добавить свою информацию
Время рендера (AE *версия*):
CPU:
RAM:
Видео:
*версия ОС*

Сергей Муратов из ВК свел результаты в электронную таблицу
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWFgsr0YVLZ7jTM--r_sHibnisFuQDShUX1ojqPCGCo/edit#gid=0
А это ее оффлайн копия на всякий случай.
aeplug test project.zip
(8.24 КБ) 177 скачиваний
aeplug test project.zip
(8.24 КБ) 177 скачиваний

На этом стриме мы обсуждали тестовый проект и полученные результаты.
https://www.youtube.com/watch?v=eIzaS5hdfvY
  :info:  
Полезные ссылки:


Видео уроки для After Effects http://www.youtube.com/AEPlug
Платные консультации по работе в программах
Теги:
Adobe
After-Effects
render
время
проблема
проект
тесты
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Serge
Нуб
Нуб
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 мар 2016 08:51
Благодарил (а): 1 раз

Сообщение Serge » 23 окт 2018 07:23

Время рендера (AE 2018): 6.52
CPU: i7 8700K 6 ядер 12 потоков (3700 разгон до 4700)
RAM: 32 gb ddr4 (для ae 26)
Видео: Asus 1070 gtx (8 gb)
windows 10

После того как отправил результат, увидел, что оказывается в установках проекта у меня стояло Mercury software only, Поставил на GPU очистил кэш и заново пересчитал - результат 6:49. ;)
От себя добавлю что нагрузка при просчете не превышала 70% на cpu и 7% gpu
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Andrey Garin
Нуб
Нуб
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 июн 2018 12:09

Сообщение Andrey Garin » 23 окт 2018 14:51

Время рендера:
1. "out 10s avi uncomp.avi" - 12 Min, 10 Sec (с установками по умолчанию и GPU время практически одинаковое)
2. "out 10s avi uncomp.mp4" - 00:12:27 (H.264 - Media Encoder с атрибутами исходного файла)

AE *версия*: CC 2017 14.0.1.5
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz (System: DX79SI)
RAM: 64,00 GB (под "другие" отдаю 10 GB)
Видео: Quadro K5000
*версия ОС* Win 7 / 64

HDD: INTEL SSDSC2CW120A3 + SanDisk SDSSDXPS480G

менять проц надо )
хотя он занят в среднем был на 35-50%
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Oliv
Нуб
Нуб
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 окт 2018 15:08

Сообщение Oliv » 23 окт 2018 15:32

Время рендера (AE 2014.2.0.198): 10:40
CPU: Intel Core i7-4790K (4.2 ГГц). Загрузка при рендере ~55%.
RAM: всего 32 Гб (DDR3), для After Effects 24 Гб
Видео: GTX-1070 (8 Гб)
Windows 7 x64 SP1
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Pirate
Нуб
Нуб
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2018 16:00

Сообщение Pirate » 23 окт 2018 16:43

Время рендера (AE 16.0.0.): 7:59, c CUDA 8:13
CPU: Intel Core 8700K (сток)
RAM: всего 16 Гб DDR4, для After Effects 10,9 Гб
Видео: GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ)
Windows 10

При вкл Cuda, GPU в 0 стояло.﻿
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DodgeVIk
Нуб
Нуб
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2016 10:28

Сообщение DodgeVIk » 23 окт 2018 19:54

Время рендера (AE CC 2018, v15.0.0 build 180): 08:28
CPU: Intel Core i7-7700K (не разогнанный)
RAM: всего 32 Гб, для After Effects 25 Гб
Видео: GTX 1050Ti (4 Гб)
Windows 10 Pro 1803 (17134.345)
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Zeus
Нуб
Нуб
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 апр 2018 16:38

Сообщение Zeus » 23 окт 2018 20:08

Время рендера (AE *версия*): 9 минут 44 сек
CPU: i3 8350 K в разгоне 4.8 ГГц
RAM: 16 GB 13 для After Effects
Видео: GTX 1070 8gb
Windows 10
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buyden
Нуб
Нуб
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 окт 2018 18:58

Сообщение buyden » 25 окт 2018 19:01

Время рендера (AE 15.1.1): 10 минут 22 сек
H264 высокий битрейт с атрибутами исходного материала.

CPU: AMD FX8320e 3,73гГц
RAM: 16 GB 13 для After Effects
Видео: GTX 760 2Gb
Windows 10

Если включить Cuda, то более 20 мин. Программный режим Mercury лучше работает.
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Автор темы
aeplug
Санта
Санта
Сообщения: 2385
Зарегистрирован: 18 мар 2016 23:20
Откуда: С Ютуба
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 245 раз

Сообщение aeplug » 26 окт 2018 03:08

Сообщение от Дмитрия из ВК:
Доброго времени суток. Хочу отписаться по последнему видео с тестированием рендера в After Effects. Протестил 2 машины.
Характеристики 1-го компьютера:
CPU - Ryzen 7 1700
Память - 4 модуля ддр4 по 16гб
Видеокарта - gtx 1070
ssd - 128 гб, два hdd по 2 тб
бп - термалтейк 850 ват, корпус Zalman з9 нео, все продувается хорошо и с температурами проблем нет. материнка am4 на b250 чипсете с хорошими цепями питания и хорошим радиатором на чипсете.
Собственно на этой конфигурации рендер тестового проекта занял 9 минут, если округлить. Версия ае СС 2018. Рендер был запущен с холодного старта компьютера, на фоне никаких программ не запущено, ае работет на ссд, рендер шел на жесткий диск на 2тб недавно купленный, обычный сегейт 7200 оборотов. Результат не сильно отличается от вашего, при условии, что ае не смог загрузить все 60гб памяти, которые были предоставлены ему. Видео карта так же была загружена на 1-2 процента. процессор в среднем на 30-40.
cpu-graph.jpg
cpu-graph.jpg (43.27 КБ) 10140 просмотров
cpu-graph.jpg
cpu-graph.jpg (43.27 КБ) 10140 просмотров

А вот и тест второго конфига.
проц - amd fx 8320
материнка одна из дешманских на АМ3+, даже не 970 чипсет, точно даже не скажу что там
память - 2 модуля кингстон hyperX blue по 8гб
видик - gtx 1070
бп - корсар на 650 ват
корпус аерокул один из самых бюджетных
ssd 128 гб
и hdd 250 гб.
Эта машина вывела проект за 17 минут, ситуация идентичная, все будет видно по скринам. Разве что память загрузил все 12гб, что ему было выделено.
cpu-graph2.jpg
cpu-graph2.jpg (39.22 КБ) 10140 просмотров
cpu-graph2.jpg
cpu-graph2.jpg (39.22 КБ) 10140 просмотров
Видео уроки для After Effects http://www.youtube.com/AEPlug
Платные консультации по работе в программах
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Boris
Нуб
Нуб
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 окт 2018 23:06

Сообщение Boris » 31 окт 2018 23:11

Время рендера (AE СС2018): 11:51
CPU: Intel Core i7-7700, 3.60GHz
RAM: 16Gb
Видео: GTX 1060 3GB
Windows 7 x64
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